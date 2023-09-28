العالم اليوم - 100 شركة بريطانية تعرض مشاريعها وابتكاراتها في "أديبك"

انتم الان تتابعون خبر 100 شركة بريطانية تعرض مشاريعها وابتكاراتها في "أديبك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - أعلن مجلس صناعات الطاقة، الاتحاد التجاري العالمي للشركات العاملة في قطاع الطاقة، عن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي، أديبك 2023، حيث يشرف على تنظيم جناح المملكة المتحدة. ويحتفي المجلس هذا العام بمشاركته للسنة العشرين على التوالي في معرض ومؤتمر أديبك العالمي، الذي يقام من 2 إلى 5 أكتوبر في أبوظبي.

ويضم جناح المملكة المتحدة هذا العام أكثر من 100 شركة - وهو نمو يزيد على 11 في المئة عن العام الماضي - عبر مساحة تبلغ 1350 مترا مربعا، بالإضافة إلى جناحين فرعيين، لكل من اسكتلندا وويلز، يسلطان الضوء على جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

وتوقع ستيوارت برودلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعات الطاقة، أن يسفر هذا الحدث الكبير عن رسائل مهمة سيتردد صداها في أوساط صناعة الطاقة، عالمياً "إذ يحمل أديبك هذا العام أهمية خاصة حيث تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28"، ونتوقع أن يكون الحدث واحداً من أكثر اجتماعات كوب شمولية؛ لأن الإمارات دولة منتجة للنفط والغاز في وقت تعتبر أيضاً رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، وهي علاوة على ذلك مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)".

وأضاف برودلي: "نحثُّ أعضاءنا وشركات سلسلة التوريد في قطاع الطاقة على الاستفادة من الفرص الواسعة للتواصل التي يقدمها هذا الحدث العالمي، وندعو الجميع لزيارة جناح المملكة المتحدة ومجلس صناعات الطاقة، والتفاعل مع المعارض واستكشاف معروضاتها المبتكرة.".

ويعد "أديبك" هو المكان الأمثل لالتقاء أقطاب صناعة الطاقة العالمية وكبريات شركاتها، مع وجود 683 مشروع طاقة تبلغ قيمتها 1.112 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط من عام 2023 إلى 2030، بحسب بيانات مجلس صناعة الطاقة.