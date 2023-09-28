العالم اليوم - تشافي يعلق على "فضيحة رشاوى الحكام"

انتم الان تتابعون خبر تشافي يعلق على "فضيحة رشاوى الحكام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - علق المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، على مزاعم تورط النادي الكتالوني في تقديم رشاوى من أجل التلاعب بالنتائج.

وقال تشافي، الخميس، عشية مواجهة برشلونة مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الثامنة من الدوري، إنه لم يشعر بمحاباة تحكيمية خلال فترة لعبه مع الفريق.

والخميس داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، في إطار تحقيق بمدفوعات مشبوهة تضع حامل لقب الدوري في خانة الاتهام.

وتابع تشافي الذي لعب لبرشلونة بين عامي 1998 و2015: "تعرفون رأيي، لم أشعر أبدا بأي تفضيل من الحكام".

وطالب الصحفيين بالعودة إلى تصريحاته السابقة حيال هذه القضية الشائكة المعروفة باسم "قضية نيغريرا"، التي سميت نسبة إلى خوسيه ماريا إنريكيس نغيريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم.

أركان "الفضيحة المزعومة"