نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، وعضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"، أن أعضاء الحملة قاموا بتوثيق طلبات ترشح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن طلبات الترشح لم تقتصر على أعضاء حملة "مواطن" لدعم مصر، ولكن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حرصوا على توثيق توكيلات الرئيس السيسي، وذلك إيمانا من أبناء مصر في ألمانيا أن الرئيس هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر في هذه الفترة الحساسة على مستوى المنطقة والعالم.