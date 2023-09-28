العالم اليوم - "إعمار" الإماراتية تسعى لبناء مشروعات سكنية بالسعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - قال رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، مؤسس "إعمار"، إن شركة التطوير العقاري، تجري محادثات مع وزارة الإسكان السعودية، من أجل بناء مشروعات كبيرة متعددة الأغراض في المملكة.

"إعمار" التي وقفت وراء بناء "برج خليفة" الأطول في العالم، ومقرها دبي، قد تبدأ العمل في مشروع سكني بالسعودية يضم 4 آلاف وحدة، إذا توصلت إلى اتفاق مع وزارة الإسكان، بحسب ما قاله العبار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

وقال العبار: "نحن نجري محادثات جادة مع وزارة الإسكان السعودية بشأن التعاون معاً.. فنحن نشيطون للغاية، ولدينا طموحات نتطلع إليها".

ولعدة سنوات، شاركت "إعمار" في مشروعات عقارية بالسعودية. وفي عام 2008 بدأت العمل على مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال ذراعها بالمملكة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية". وأعادت ترخيص المشروع مؤخراً كمنطقة اقتصادية خاصة في محاولة لإحياء الاهتمام بالمنطقة، بحسب بلومبرغ.

وتجذب السعودية في الفترة الأخيرة انتباه شركات البناء وتطوير العقارات، مع سعى الدولة لتعزيزي ملكية المنازل في المملكة. وقد منحت الحكومة عقود بناء بنحو 250 مليار دولار في البلاد منذ عام 2016، ضمن رؤيتها للتحول إلى وجهة سياحية، وتقليص الاعتماد على عوائد النفط والغاز.

ورغم النشاط المتزايد في المملكة، أشار العبار إلى أن السعودية عليها دراسة إمكانات دعم عائدات شركات التطوير العقاري، خاصة عندما لا يصلون إلى مستوى المكاسب المتفق عليها في المشروعات الجديدة.