العالم اليوم - أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية

انتم الان تتابعون خبر أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - انتخب الكاتب الفرنسي اللبناني، أمين معلوف، الخميس، أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية، خلفا لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي.

وفاز أمين معلوف بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتا مقابل 8 لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان فوز معلوف مرجحا، إذ كان الأوفر حظا في هذا المنصب، نظرا لانخراطه الكبير في أنشطة المؤسسة، وله أفضيلة تتمثل في أن تبوؤه منصب أمين سر دائم للأكاديمية كان ليحظى دانكوس.

ومعلوف عضو في الجمعية، المدافعة عن اللغة الفرنسية، منذ سنوات طويلة ودخلها عام 2011.

ونال في عام 1993 جائزة غونكور عن روايته "صخرة الطانيوس".

ويعد معلوف أحد وجوه الروائيات التاريخية المستلهمة من الشرق والتي تسلط الضوء على تقارب الحضارات وتأثيرها بعضها في بعض ويظهر ذلك في روايتي "ليون الإفريقي" و"سمرقند".

مهام هذا المنصب

والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة.

ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصامنذ سنة 1634.

وتتمثل إحدى مهام السكرتير الدائم المقبل في ضمان الاستدامة المالية للأكاديمية، التي يشير تقرير أصدره عام 2021، ديوان المحاسبة ويُعنى معهد فرنسا، به إلى أنها غير مضمونة.

ومن بين مهام السكرتير الدائم الأخرى، سعيه إلى استقطاب مرشحين ذوي قيمة كبيرة، فإيلين كارير دانكوس لم تنجح دائماً في محاولاتها تشجيع أو تأييد ترشيحات كتّاب أصغر سناً يحظون بشعبية، إذ لم يستجب ميشيل ويلبيك لدعواتها غير المباشرة، فيما استُبعد كتّاب من أمثال مثل فريديريك بيغبيديه وبونوا دوتورتر.

وتضم الأكاديمية 40 مقعدا يشغل 28 منها رجال وسبعة عائدة لنساء، فيما ثمة خمسة مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات.