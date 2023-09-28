بوتين: الصناعات النووية قدمت مساهمة بالغة الأهمية في تنمية روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ضمان القدرة الدفاعية وسياسة الردع النووي للدولة هو المهمة الرئيسية للصناعات النووية طوال تاريخها، حيث قدمت الصناعات النووية مساهمة بالغة الأهمية في تنمية روسيا، وتعزيز الاقتصاد الوطني والقدرة الدفاعية وضمان أمن الطاقة.

وأشار بوتين في كلمته اليوم الخميس ، بمناسبة "يوم العاملين في قطاع الصناعات النووية" وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى دور شركة "روس آتوم" في استيفاء طلبيات دفاع الدولة سواء فيما يتعلق بالأسلحة النووية أو غيرها، والمشاركة في تصنيع أسلحة متقدمة قادرة على الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم.

وأضاف "أن العاملين في قطاع الصناعات النووية يساعدون أيضا في تعزيز المشاريع الواعدة مجال البنية التحتية للمعلومات والحوسبة الكمومية وإنتاج المواد المبتكرة".

وكان بوتين قد أصدر تعليماته خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية، إلى وزارة الدفاع الروسية و"روس آتوم" بضمان الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية إذا أجرت الولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات أولا.