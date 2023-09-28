نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيول تغمر شوارع تركيا وسط تحذيرات السلطات.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام اليوم الخميس، عن امتلاء الشوراع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول بالسيول إثر تساقط الأمطار الغزيرة.

هذا وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول اليوم، وفق ناشريها.

يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.