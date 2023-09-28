العالم اليوم - بعد قطع "متعمد" لشجرة أثرية.. الجاني في قبضة الشرطة

انتم الان تتابعون خبر بعد قطع "متعمد" لشجرة أثرية.. الجاني في قبضة الشرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على صبي على خلفية ما وصفته بالقطع "المتعمد" لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الروماني الشهير شمالي إنجلترا.

وفي وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحا جانبها.

وقالت شرطة نورثمبريا إن مراهقا اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية، وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وذكرت في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، والعمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في وسط المجتمع المحلي وخارجه".

وقال الضابط كيفن وارنغ: "هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة في الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان".

كما طلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطني من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التي اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

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