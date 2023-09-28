العالم اليوم - خبر سعيد في بايرن ميونيخ.. "العملاق" يعود بعد غياب طويل

انتم الان تتابعون خبر خبر سعيد في بايرن ميونيخ.. "العملاق" يعود بعد غياب طويل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، الخميس، عودة حارسه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الجماعية بعد غياب استمر 10 أشهر، من جراء تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج.

وقال نوير (37 عاما) بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي: "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. جعلني ذلك أشعر بالسعادة".

وبعدما تدرب مع الحارسين الآخرين في الفريق سفين أولريخ والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير في المرمى خلال تمارين أجراها رفاقه.

إصابة خطيرة