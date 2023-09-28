العالم اليوم - بدعم من قطاع التعدين.. أسهم أوروبا تنهي 5 أيام من الخسائر

انتم الان تتابعون خبر بدعم من قطاع التعدين.. أسهم أوروبا تنهي 5 أيام من الخسائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام لتغلق، الخميس، على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين، في حين زاد معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع في سبتمبر، مما رفع معنويات المستثمرين.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، كما تفوق المؤشر إيبكس الإسباني على أقرانه وصعد واحدا بالمئة.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنسبة 2.2 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، خمسة بالمئة.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين وانخفضت 1.1 بالمئة.

وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عقب ارتفاعها بنسبة 0.7 بالمئة نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام بعد أن فاقم انخفاض مخزون الخام الأميركي المخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء خفض أوبك+ للإنتاج.

وسجل سهم شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية للطاقة مستوى قياسيا مرتفعا حين صعد 1.1 بالمئة.

وقفز سهم تيسنكروب الألماني بنسبة 6.5 بالمئة بعدما كشفت شركة هاندلسبلات أنها تجري محادثات لبيع 50 بالمئة من وحدة الصلب التابع لها إلى الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها للنمو في العام الجاري والمقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5 بالمئة بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.