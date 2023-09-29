نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة خاصة.. ماذا قال إيلون ماسك للساسة الأمريكيين من حدود المكسيك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الساسة الأمريكيين يولون قدرا مفرطا من الاهتمام لأوكرانيا، لكنهم لا يحلون المشكلة على الحدود مع المكسيك.

وكتب ماسك في صفحته على منصة "X" ("تويتر" سابقا): "لماذا يعبر مثل هذا العدد الكبير من الساسة الأمريكيين من كلا الحزبين عن قلقهم من حدود أوكرانيا أكثر بنسبة مئة مرة من حدود الولايات المتحدة؟

وأجرى ماسك، سابقا، بثا حيا من مدينة إيغل باس بولاية تكساس للتحدث عن الوضع في مجال الهجرة. وقام بتصوير عشرات المهاجرين الجالسين تحت الجسر في الجانب الأمريكي من الحدود في انتظار تسجيلهم من قبل موظفي حرس الحدود الأمريكي.

وحث ماسك على تسوية الوضع في الحدود الأمريكية الجنوبية ووقف تدفق المهاجرين.

