العالم اليوم - تايلاند تسعى للتوسع في اتفاقيات التجارة لجذب مستثمرين أجانب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - قال رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، سريتا تافيسين، الجمعة، إنه ملتزم بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.

وقال تافيسين في خطاب ألقاه خلال منتدى إن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية على الشركات المحلية.

وأردف قائلا "تايلاند مفتوحة على الأعمال التجارية مع جميع البلدان".

وأضاف "سنعطي أهمية للتفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، فيتنام تسبقنا ليس بسبب قضية الأجور ولكن لأن لدينا عددا أقل من اتفاقيات التجارة الحرة".

وشدد سريتا على أن سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة أو الصين، مضيفا أن اليابان قوة عظمى وتايلاند ملتزمة تجاهها بسبب تاريخها الطويل كأكبر مستثمر في البلاد.

وسريتا حديث العهد بالسياسة وكان حتى وقت قريب رئيسا لشركة عقارات فاخرة.