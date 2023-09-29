العالم اليوم - لاعب بالدوري الفرنسي يهدد بالانتحار وناديه يرسل طبيبا نفسيا

انتم الان تتابعون خبر لاعب بالدوري الفرنسي يهدد بالانتحار وناديه يرسل طبيبا نفسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 02:16 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن لاعبا في نادي نيس الفرنسي هدد بالانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر، صباح الجمعة، بعد فشل علاقة عاطفية انخرط فيها.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن اللاعب هو الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا صاحب الـ22 عاما، وأن النادي أرسل رجال شرطة وإنقاذ وطبيبا نفسيا في محاولة لمساعدة اللاعب.

وقالت الصحيفة إن اللاعب "لديه ميول انتحارية" بعد انفصاله عن حبيبته، وهدد بالانتحار قفزا من فوق جسر مانيان، في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا.

وذكرت محطة تلفزيون "بي إف إم"، أن اللاعب وقف بالفعل على الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر وهدد بالقفز من فوقه، صباح الجمعة.

وألغى نيس مؤتمره الصحفي المقرر الجمعة، علما أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام بريست متصدر البطولة، الأحد.