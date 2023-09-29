العالم اليوم - كريدي سويس استغنى عن 13% من قوته العاملة خلال عام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - تخلى بنك كريدي سويس عن ما يقرب من 13 بالمئة من قوته العاملة في الأشهر الـ 12 الماضية، مما يسلط الضوء على الاضطراب في البنك الذي استحوذ عليه بنك UBS المنافس عبر عملية إنقاذ نظمتها الحكومة السويسرية في وقت سابق من هذا العام

وقال البنك في تقريره المالي الذي نشر الجمعة، إن عدد موظفي كريدي سويس انخفض بواقع 4940 موظفا إلى 33968 عامل في نهاية يونيو، من 38908 عامل في نهاية يونيو 2022.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف خلال عام 2023، حيث غادر 4012 شخصًا البنك في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعًا من 928 في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022.

تتعلق هذه الأرقام بـ Credit Suisse AG، وهي الأعمال المصرفية الأساسية للبنك.

وهي لا تنطبق على قسم الخدمات، الذي يوظف ما يقرب من 10 آلاف شخص في مجالات مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

قد تكون بعض الوظائف المفقودة هي خاصة بالأشخاص الذين غادروا كجزء من خطط خفض التكاليف الخاصة بـ Credit Suisse قبل عملية الاستحواذ أو الذين قفزوا من السفينة مع انهيار الثقة في البنك.

وقد يتم فقدان المزيد من الوظائف، حيث قال بنك UBS في أغسطس الماضي إنه يعتزم إلغاء 3000 وظيفة في سويسرا وحدها.

ورفض متحدث باسم بنك كريدي سويس التعليق على التقسيم بين المغادرة الطوعية وخفض الوظائف، أو عدد الوظائف التي يمكن فقدانها في المستقبل.

كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة UBS سيرجيو إرموتي من القرارات المؤلمة بشأن تخفيض الوظائف بعد عملية الاستحواذ.

وقال إيرموتي في حدث نظمته جمعية إدارة الأصول السويسرية في يونيو: "لن نكون قادرين على خلق فرص عمل للجميع على المدى القصير. فالتآزر جزء من القصة".