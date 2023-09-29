العالم اليوم - الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري في 7 أشهر بسبب مخاوف الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 04:17 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمئة في سبتمبر وتراجع فصلي نسبته 2.5 بالمئة.

وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9 بالمئة إلى 912.54 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1273.69 دولار. وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية.