العالم اليوم - باكستان والخليج.. توقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:14 مساءً - وقع مجلس التعاون الخليجي، وباكستان، بالأحراف على اتفاقية تجارة حرة بينهما، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات بينهما.

وبحسب ما ذكره مجلس التعاون الخليجي، على حسابه الرسمي على منصة إكس، فقد وقع الاتفاقية عن المجلس أمينه العام جاسم البديوي وعن باكستان وزير التجارة جوهر إعجاز.

وقال البديوي، إن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.

وأشار البديوي إلى أن "هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية".

وقال إن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى، بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.

من جهته قال وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.

وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية باكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وتتكون الاتفاقية من 14 فصلا، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.