نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يعلق على تمديد مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تمديد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ بعد انتهاء النزاع هناك مؤخرا، سيتم بحثه مع الجانب الأذربيجاني.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي: "قوات حفظ السلام الروسية صارت ترابط الآن في أراضي أذربيجان، وسيكون هذا موضوع نقاشنا مع الجانب الأذربيجاني".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، سامفيل شهرامانيان، وقع يوم 28 سبتمبر الجاري مرسوما ينهي وجود الجمهورية ويحل مؤسساتها اعتبارا من 1 يناير 2024.

وبمقتضى ذلك طلب من سكان قره باغ النظر في شروط إعادة الدمج التي اقترحتها باكو على سكان الإقليم من الأرمن واتخاذ قرارهم بشأن إمكانية البقاء.

وأطلقت السلطات الأذربيجانية عملية تسجيل الأرمن الذين يعيشون في قره باغ لتحديد وضعهم القانوني.

وحسب الحكومة الأرمينية، فإن أكثر من 84 ألفا من سكان قره باغ نزحوا إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر.

ويستمر هذا النزوح رغم إعلان أذربيجان استعدادها لدمج أرمن قره باغ ومنحهم الجنسية وكافة الحقوق على أراضيها.