نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 16 ألف طفل في ليبيا بسبب الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بنزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا، عقب الفيضانات الناجمة عن "أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ إفريقيا".

وحذرت اليونيسف، في بيان، من الخطر الذي يتهدد السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.

وفي حين أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتأكد بعد، لكن هناك خشية من أن يكون المئات منهم قد فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون نحو 40%، وفقًا لليونيسف.

وأوضحت اليونيسف أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم، وخطر تفشي الأمراض المميتة، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الصحية والتعليمية.

وأشارت اليونيسف إلى أن الأمراض المنقولة بالمياه تشكل مصدر قلق متزايد بسبب مشاكل إمدادات المياه، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وخطر تلوث المياه الجوفية، وفي درنة وحدها، تشير التقديرات إلى أن 50% من شبكات المياه قد تضررت.