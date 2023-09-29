نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يستضيف 4 جنود روس هزموا 12 عسكريا أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الرئيس فلاديمير بوتين الجندي إيفان كالاشنيكوف، والعريف أليكسي إيفليف، والجندي فياتشيسلاف تاراسوف، والرقيب أول فيكتور خاماغانوف الحاصلين على أوسمة البطولة بالعملية العسكرية.

وخاطبهم الرئيس بوتين بقوله: "أبلغني رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف كيف قاتلتم، ولم يكن ذلك بشكل شفهي فحسب، بل شاهدت فيديو لقتالكم، وما قمتم به واحد من النماذج المشرفة للشجاعة والبطولة".

وتابع بوتين: "أفهم أن من في المعركة لا يفكرون في ذلك، بل يفكرون في العمل بالمعنى القتالي للكلمة، وكيفية صد هجوم العدو. لكنكم قمتم بعمل بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أريد أن أشكركم، وأتمنى لكم النجاح".

وصورت طائرة مسيرة خمسة جنود روس أصيب اثنان منهم في اشتباك مباغت شنه عليهم 12 جنديا أوكرانيا، استطاعوا صد المهاجمين وقتل بعضهم وإجبار الباقين منهم على الفرار.