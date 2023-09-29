العالم اليوم - تباين بأداء مؤشرات "وول ستريت" رغم الآمال بوقف زيادة الفائدة

انتم الان تتابعون خبر تباين بأداء مؤشرات "وول ستريت" رغم الآمال بوقف زيادة الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 09:27 مساءً - تباين أداء المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" خلال الساعات الأولى من التداول بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة.

ويأتي التباين بعد أن أبقت قراءة جاءت دون المتوقع لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 216.27 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة، ليصل إلى 33882.61 نقطة.

وزاد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 28.48 نقطة أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى 4328.18 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 136.43 نقطة أو بنسبة 1.03 بالمئة إلى 13337.71 نقطة.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي، في أغسطس، بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر عام 2020، ما يوفر الحجة لصانعي السياسة النقدية للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يرتفع 02 بالمئة عند نفس المستوى في يوليو.