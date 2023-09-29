العالم اليوم - محاولة أخيرة من رئيس النواب الأميركي لتجنب الإغلاق الحكومي

انتم الان تتابعون خبر محاولة أخيرة من رئيس النواب الأميركي لتجنب الإغلاق الحكومي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 09:27 مساءً - يسارع رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إلى وضع خطة اللحظة الأخيرة لإبقاء مؤسسات الحكومة مفتوحة مؤقتا ولكن مع تخفيضات حادة في الإنفاق تصل إلى 30 بالمئة تقريبا للعديد من الهيئات.

وكشف مكارثي عن الاقتراح قبل تصويت لجس النبض يوم الجمعة.

وتتضمن الخطة أيضا شرطا قاسية يتعلق بأمن الحدود يطالب بها جناحه اليميني المتشدد، ولكن دون أي فرصة تقريبا لتمريره في مجلس الشيوخ الديمقراطي.

الجمعة هو اليوم الذي يسبق الإغلاق شبه المؤكد المتوقع السبت.

ومن شأن مشروع القانون أن يبقي العمليات الحكومية مفتوحة حتى 31 أكتوبر.

ويعمل مجلس الشيوخ الأميركي على خطته الخاصة بين الحزبين، والتي تحظى بدعم واسع من كلا الحزبين، لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية.

وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.