نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. السودان يعلن تفشي الكوليرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن السودان الذي مزقه الصراع، أعلن رسميًا تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف، شرق البلاد، بعد تأكد أربع إصابات، والإبلاغ عن 16 وفاة في بداية هذا الأسبوع، إلى جانب 264 إصابة أخرى، في القضارف.

وأطلق السودان تحقيقات للتأكد من انتشار الوباء في الخرطوم، التي تسجل حالات متزايدة من الإسهال.

ومنذ أسابيع، وزعت منظمة الصحة مواد لتشخيص الكوليرا وعلاجه. وقالت منظمة الصحة إنها تساند وزارة الصحة السودانية في جهودها لتزويد المزيد من المواطنين بمياه شرب نظيفة، ومراحيض صحية.

وبسبب القتال المستمر في السودان منذ أبريل الماضي، ينزح كثيرون عن منازلهم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن الطواقم الصحية تعمل بأقصى إمكانياتها، في حين تتعرض العيادات للهجوم بشكل متكرر. ولم يعد بإمكان نحو 70% من المستشفيات في مناطق الصراع علاج المواطنين.

والكوليرا مرض يسبب الإسهال، ويعرض الحياة للخطر، وهو غالبا ما ينتقل عبر مياه الشرب الملوثة بالفضلات.

وإذا لم تتوفر الرعاية طبية، يمكن أن يسبب الوفاة في غضون ساعات قليلة، رغم أن فرص النجاة مرتفعة للغاية بتناول المزيد من المياه.

وزادت الإصابات بالكوليرا حول العالم، وأبلغت حكومات عدة، منظمة الصحة العالمية في العام الماضي بنحو 470 ألف إصابة، ما يشكل أكثر من ضعف إصابات العام السابق عليه. ويعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير من ذلك.

ومن الدول الأكثر تضررا، أفغانستان، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، ونيجيريا، والصومال، وسوريا.