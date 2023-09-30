نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن يدين هجوم مليشيات الحوثي على قوة دفاع البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان مجلس الأمن الدولي في بيان اليوم الجمعة هجوما حوثيا على قوة بحرينية ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الحدود السعودية، الإثنين الماضي.

ودعا بيان مجلس الأمن الدولي مليشيات الحوثي للتوقف عن عملياتها الإرهابية المتكررة على الحدود السعودية.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت الإثنين الماضي استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين، جراء هجوم بمسيرات حوثية، على الحدود الجنوبية السعودية.



وقالت قوة دفاع البحرين في بيان حينها إن ضابطا وفردا استشهدا وأصيب عدد من العسكريين من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأثار الهجوم انتقادات إقليمية ودولية واسعة، كان آخرها الثلاثاء الماضي حينما أدانت الأمم المتحدة وأمريكا، الهجوم الحوثي.

وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تلقته "العين الإخبارية"، قال: "ندين الهجوم الذي أودى بحياة 2 من القوات البحرينية في السعودية وأدى إلى عدة إصابات"، مقدما تعازيه للبحرين، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.