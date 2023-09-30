العالم اليوم - سقوط عدد من الجرحى في حادثة تصادم قطارين في اسكتلندا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - أكدت الشرطة الاسكتلندية سقوط عدة جرحى بعد تصادم قطارين في محطة أفيمور للسكك الحديدية في مرتفعات اسكتلندا.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريجمور. ويعالج عدد من الركاب الآخرين في مكان الحادث وما زالت التحقيقات جارية."

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سقوط عدد من الجرحى في حادثة تصادم قطارين في اسكتلندا .. في رعاية الله وحفظة