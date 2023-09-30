نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدوء يعود لسجن إيراني بعد احتجاج معتقلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن النظام عاد إلى أحد السجون بجنوب غرب إيران بعد ظهور تقارير تحدثت عن إضرام سجناء النيران احتجاجا على حكم بالإعدام بحق سجين وسماع دوي إطلاق رصاص.

ونقلت الوكالة عن إدارة السجون الحكومية قولها إن "الوضع اضطرب في السجن لفترة وجيزة بعد أن أثار عدد من السجناء اشتباكات، لكن الهدوء عاد على الفور إثر تواجد مسؤولين من السجن، وعادت الأوضاع في المنشأة إلى طبيعتها".

وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء في وقت سابق إن سجناء في سجن رامهرمز، وهي مدينة في محافظة خوزستان، أشعلوا النيران احتجاجا على حكم إعدام صدر بحق زميل لهم، وسمع دوي إطلاق رصاص.