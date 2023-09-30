العالم اليوم - هجوم روسي يصيب موقعا في غرب أوكرانيا وصدور أمر إجلاء

انتم الان تتابعون خبر هجوم روسي يصيب موقعا في غرب أوكرانيا وصدور أمر إجلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 10:24 صباحاً - أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم السبت، قائلة إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية.

ونقل الموقع الإلكتروني لبلدة كالينيوكا عن فاسيل بوليتشوك رئيس إدارة البلدة قوله "في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة".

ولم يحدد الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان سيرهي بورزوف، حاكم المنطقة، قد أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن الجيش الروسي نفذ 56 غارة جوية و40 هجوما من أنظمة إطلاق الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تعرض المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.

وجاء في تقارير سابقة أن طائرات مسيرة كانت تنشط بالمنطقة.

وأفادت تقارير بأن الروس أطلقوا ليلا ما مجموعه 40 طائرة مسيرة هجومية على مناطق في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 30 طائرة من المجموع الكلي، داخل مناطق أوديسا وميكولايف وفينيتسيا.

وأشارت التقارير إلى اندلاع حريق واسع النطاق نتيجة سقوط حطام الطائرات على أحد مرافق البنية التحتية لمجتمع بمنطقة فينيتسيا، ولم ترد معلومات عن الضحايا.

في المقابل، أعلنت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا تعامل الدفاعات الأوكرانية مع 6 طائرات مسيرة في أوديسا في سماء المقاطعة و4 في منطقة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وفي شرق البلاد، أفادت الإدارة المحلية والعسكرية لمدينة كراماتورسك عن تعرض المدينة لهجوم صاروخي عنيف الليلة الماضية مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار في إحدى المنشآت الحيوية بالمدينة.