نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد اللاجئين من ناغورني كراباخ إلى أرمينيا إلى نحو 100 ألف لاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بارتفاع عدد اللاجئين من ناغورني كراباخ إلى أرمينيا إلى نحو 100 ألف لاجئ.

وقد أعلن مسؤولون في ناغورني كاراباخ، مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث انفجار مستودع للوقود بالإقليم، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".