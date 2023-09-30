العالم اليوم - "انتقام الشاب الكوري" من غوارديولا.. مان سيتي يتجرع الهزيمة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 08:18 مساءً - وضع ولفرهامبتون واندرارز المتعثر حدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب السبت.

وركزت الجماهير عبر وسائل التواصل على "انتقام اللاعب الكوري هوانغ هي تشان"، الذي لم يذكره مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي بالاسم واكتفى بعبارة "ذلك الشاب الكوري".

الكثيرون اعتبروا عدم تسمية غوارديولا للاعب نوعا من "قلة الاحترام" لمهاجم وولفرهامبتون، لذلك سارعت الجماهير لنشر عبارة "انتقام الكوري"، بعد أن سجل هي تشان هدف الفوز مساء السبت.

وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب غوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانغ هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم.

وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.