عمال وفلاحو مصر بالسعودية يتسابقون على توثيق توكيلات للسيسي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - في ظاهرة ملفتة توافدت أعداد غفيرة من العمال البسطاء والفلاحين المصريين على مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية وذلك لتوثيق طلبات ترشح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توافد العمال على توثيق توكيلات للسيسي

وقال منسق العمال والفلاحين في حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن هذا المشهد الفريد الذي حدث أمام مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية يدعونا للفخر بهذه الطبقة الأصيلة من طبقات الشعب المصري بالمملكة العربية السعودية.

ومن ناحيته قال نصر مطر منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن ما حدث من فلاحي وعمال مصر البسطاء في المملكة العربية السعودية يعكس رسالة هامة للجميع وهي أن الشعب المصري متمثلا في هذه الفئة التي هي أساس وأصل الشعب المصري يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه قائد المرحلة الراهنة والقادمة دون نزاع.