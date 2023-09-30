نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة مستوطن بجروج خطيرة في عملية طعن بالقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن في شارع شموئيل تمير كاتسنلسون في القدس. كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 في مركز نجمة داود الحمراء في منطقة القدس.

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين تقديم العلاج الطبي لهما، وتم نقلهما إلى مستشفي هداسا في جبل المشارف.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.