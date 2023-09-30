نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تزيد الإنفاق على الإنتاج العسكري سبعة أضعاف في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بأن مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل ينص على زيادة الإنفاق على الإنتاج العسكري بمقدار 7 مرات إلى نحو 56 مليار غريفنيا (1.5 مليار دولار).

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام": "في مشروع ميزانية الدولة لعام 2024، زدنا تكلفة إعداد وإنتاج الوسائل الدفاعية سبعة أضعاف - إلى 55.8 مليار غريفنيا".

كما تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن إطلاق عدد من مشاريع الطائرات المسيرة في العام الجاري 2023.

وفي 15 سبتمبر، أعلن شميغال أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت مشروع ميزانية لعام 2024 بإنفاق عسكري قياسي قدره 45.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الإنفاق على المجال الاجتماعي والطب والتعليم.

وأفادت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع بمستوى يزيد عن 48 مليار دولار، وهو ما يمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف بدأت إنتاج قذائف من عيار 155 ملم، وهو معيار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة الطويلة المدى.

وقال كوليبا، خلال المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية في أوكرانيا، اليوم السبت، إن "الشركات الأوكرانية تنتج بالفعل ذخائر وقذائف مدفعية، وأنظمة مدفعية من عيار 155 ملم وفقا لمعايير حلف الناتو.. وأنظمة آلية مثل الزوارق المسيرة، والطائرات المسيرة الطويلة المدى، والصواريخ.. والأنظمة المضادة للدبابات".

ووفقا للخارجية الأوكرانية، فإن سلطات كييف أعلنت أيضا إنشاء تحالف الصناعات الدفاعية، الذي سيتمكن مصنعو الأسلحة الدوليون من الانضمام إليه، مضيفة أن مثل هذه الشركات ستتاح لها فرصة التمتع بوضع اقتصادي خاص في البلاد.

وقالت الوزارة إنه سيتم إنشاء صندوق دفاع من أرباح الأصول الدفاعية والاستثمارات الخاصة وعائدات بيع الأصول الروسية المصادرة.