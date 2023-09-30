نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذربيجان تعلن عن مقتل أحد جنودها بنيران أرمينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل أحد جنودها المتواجدين على الحدود مع أرمينيا نتيجة إطلاق النار من قناص.

وجاء في بيان للوزارة: "بعد ظهر يوم 30 سبتمبر، تم إطلاق نيران قناصة من مواقع القوات المسلحة الأرمنية على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في بلدة أشاغي ــــ أيريم في منطقة كيلبجار، وتسبب ذلك بمقتل الجندي الأذربيجاني فوسال أوروجوف".

وبحسب الوزارة تتخذ الوحدات الأذربيجانية تدابير للرد.