نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: محاولات إغلاق الحكومة الأمريكية غير مقبولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.

وكتب بايدن منشورا عبر حسابه الرسمي على الشبكة الاجتماعية "إكس"، جاء فيه: "هناك أشخاص في الكونغرس يزرعون الكثير من الخلافات، لدرجة أنهم يستعدون لإغلاق الحكومة الليلة، هذا أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق، أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.