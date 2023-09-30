نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأوكرانية تعلن توقيع 20 اتفاقية دفاعية في منتدى الصناعة العسكرية في كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت توقيع كييف 20 اتفاقية ومذكرة مع شركاء أجانب، تهدف لإنتاج الطائرات المسيرة والذخائر داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة عقب انتهاء منتدى الصناعات العسكرية الذي انعقد في كييف: "في إطار المنتدى، وقعت الشركات الأوكرانية 20 اتفاقا مع شركاء أجانب، نحن نتحدث عن اتفاقيات ومذكرات بشأن إنتاج الطائرات المسيرة وإصلاح وإنتاج المركبات المدرعة والذخيرة، ومن بين أشكال التعاون الأخرى الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا وتوريد المكونات".

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن 38 شركة من 19 دولة انضمت إلى إعلان إنشاء تحالف خاص بالصناعات الدفاعية عقب المنتدى.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى أقيم يوم الـ29 من الشهر الجاري، إلا أن وسائل الإعلام الأوكرانية شرعت في نشر مجرياته اليوم فقط.

وأدلت السلطات الأوكرانية خلال المنتدى بعدة تصريحات لتحفيز اهتمام الشركات الغربية بتوسيع إنتاج الأسلحة في أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن العمل على نظام اقتصادي خاص للمجمع الصناعي العسكري، لكنه لم يكشف عن التفاصيل، ووفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، سيتم تقديم خطة لمثل هذا النظام قبل نهاية العام.

وفي وقت سابق، صرح روديون ميروشنيك، السفير الروسي للمهام الخاصة بجرائم كييف، لوكالة تاس بأن هذا المنتدى يهدف إلى تمويه إمدادات الأسلحة الغربية تحت اسم الإنتاج الأوكراني.