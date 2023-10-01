العالم اليوم - التوصل لاتفاق في الشيوخ الأميركي لتجنب الإغلاق الحكومي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:23 صباحاً - أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك تشومر، التوصل لاتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروعا مؤقتا للموازنة، قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.

وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.