العالم اليوم - الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات من انتهاء المهلة

انتم الان تتابعون خبر الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات من انتهاء المهلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:31 صباحاً - تبنى مجلس الشيوخ الأميركي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا لمدة 45 يوما.

وقبل ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل ان تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

وفي بيان، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا القرار متعهدا بإبقاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".