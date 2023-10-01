العالم اليوم - الهدف الملغي.. رابطة الحكام تبرّر ومدرب ليفربول يردّ

انتم الان تتابعون خبر الهدف الملغي.. رابطة الحكام تبرّر ومدرب ليفربول يردّ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - أثار قرار عدم احتساب هدف لفريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بداعي التسلل، مساء السبت، غضبا كبيرا في صفوف طاقم وجماهير "الريدز".

وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام، ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول. ومرر النجم المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفا.

لكن الهدف ألغي بسبب قرار تقنية الفيديو الذي أعلن أن دياز كان متسللا، رغم أن جميع الإعادات أظهرت أن اللاعب كان في موقف سليم وغير متسلل.

رابطة الحكام تبرّر

ومباشرة بعد نهاية المباراة، اعترفت رابطة الحكام المحترفين بخطأ عدم احتساب الهدف، وقالت في بيان:

تعترف رابطة الحكام المحترفين بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام وليفربول.

تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب.

كان هذا خطأ واضحا وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، إلا أنها فشلت في التدخل بقرار سليم.

ستقوم الرابطة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ.

كلوب يندد بالظلم

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في الندوة الصحفية، التي عقبت اللقاء: