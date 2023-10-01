العالم اليوم - دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان

انتم الان تتابعون خبر دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 10:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام محلية، صباح الأحد، بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات.

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن الانفجار سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأوضحت أنه كانت "هناك طلقات نارية قبل سماع الانفجار".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى عن الحادث.

يستأنف البرلمان أعماله، يوم الأحد، بعد العطلة الصيفية.