نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وفي وفت سابق، كشفت وسائل إعلام، عن امتلاء الشوراع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول بالسيول إثر تساقط الأمطار الغزيرة.

هذا وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.