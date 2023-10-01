العالم اليوم - هجمات المسيرات.. روسيا تسقط 6 وأوكرانيا تسقط 16

انتم الان تتابعون خبر هجمات المسيرات.. روسيا تسقط 6 وأوكرانيا تسقط 16 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - قالت روسيا، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة سمولينسك في غرب البلاد، وواحدة أخرى فوق منطقة كراسنودار في الجنوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة 0500 تقريبا بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوزارة أنه في حوالي الساعة 0600 بتوقيت غرينتش أسقطت روسيا 3 طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك، وأنه في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.

وقال حاكم مقاطعة سمولينسك إنه "تم إحباط محاولة هجوم إرهابي بخمس طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة سمولينسك دون وقوع إصابات أو أضرار".

من ناحية ثانية، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إن 3 أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني استهدف منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.

أوكرانيا تسقط 16 من أصل 30 مسيرة روسية

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 16 من إجمالي نحو 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وأضافت عبر تطبيق تلغرام أن روسيا أطلقت الطائرات المسيرة من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية.

وذكرت السلطات أن منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا تعرضت للهجوم.

وقال إيهور تابوريتس حاكم تشيركاسي عبر تلغرام "خلال الليل، هاجم العدو منطقتنا تشيركاسي بكثافة بطائرات مسيرة هجومية. ولسوء الحظ، كانت هناك ضربات على البنية التحتية الصناعية في (مدينة) أومان".

وتابع "نتيجة لذلك، اندلعت حرائق في مستودعات. وعلى وجه الخصوص تلك التي تم فيها تخزين الحبوب"، مضيفا أن شخصا أصيب.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني في بيان إن البنية التحتية المدنية ومستودعات تضررت أيضا في منطقة ميكولاييف الجنوبية ومنطقة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل.