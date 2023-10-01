العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة وقوع "الهجوم الإرهابي" في أنقرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة وقوع "الهجوم الإرهابي" في أنقرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - فجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.

ولم ترد بعد معلومات تفصيلية عن المهاجمين.

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في "الهجوم الإرهابي".

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على وسط المدينة.