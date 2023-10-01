العالم اليوم - السعودية.. نفقات تتجاوز 333 مليار دولار بميزانية 2024

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. نفقات تتجاوز 333 مليار دولار بميزانية 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال (333.5 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال.

وقدرت الوزارة تسجيل عجز محدود في الميزانية بنسبة 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 21 مليار دولار.

وبحسب وزارة المالية السعودية، تشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 4.4 بالمئة، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وكانت المالية السعودية تتوقع تقيق نمو بنسبة 5.7 بالمئة خلال العام القادم في تقديرات سابقة.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن الميزانية الجديدة تدعم استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصاد السعودية ورفع معدلات النمو مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأضاف أن الميزانية ستشمل إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024 وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026.

ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.