العالم اليوم - ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، يوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".

وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.

أودت السيول والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال إلى مقتل نحو 4 ألف شخص.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، ضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا.

جرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.