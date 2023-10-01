نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏وزارة الداخلية التركية، إن انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وفي وفت سابق، كشفت وسائل إعلام، عن امتلاء الشوراع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول بالسيول إثر تساقط الأمطار الغزيرة.