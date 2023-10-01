العالم اليوم - قرار من لجنة الحكام بعد واقعة هدف ليفربول "الملغي"

انتم الان تتابعون خبر قرار من لجنة الحكام بعد واقعة هدف ليفربول "الملغي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أعلنت لجنة الحكام في إنجلترا اليوم الأحد استبدال الحكمين دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" بعدما كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام هوتسبير على ليفربول بهدفين لهدف، والتي شهدت إلغاء هدف صحيح سجله "الريدز".

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز ودييغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بحسب رويترز.

وأصدرت رابطة الحكام بيانا مساء السبت ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في إلغاء هدف دياز، وقالت "كان هذا خطأ حقيقيا واضحا. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".

وفي بيان صادر اليوم الأحد، قالت الرابطة "تقرر استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول ودان كوك (مساعده) في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشلسي المقررتين اليوم الأحد وغدا الاثنين على الترتيب".

وأضافت "سيتولى كريج باوسون الآن مهام الحكم الرابع بدلا من إنغلاند في ملعب سيتي غراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلا لكوك في كرافن كوتيدج".