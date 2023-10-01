الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة كييف يفوز فـي انتخابات سلوفاكيا

براتسلافا ـ ا.ف.ب: فاز حزب شَعبوي يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية.

وبعد فرز كُلِّ الأصوات تقريبًا، حصل حزب «سمير ـ إس دي» بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23,3 في المئة متغلِّبًا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 في المئة.

وتعهَّد فيكو (59 عامًا) بأنَّ سلوفاكيا لَنْ ترسلَ «قطعة ذخيرة واحدة» إلى أوكرانيا ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

ويتوقَّع مُحلِّلون بأن تُحدِثَ حكومة برئاسة فيكو تغيُّرا جذريًّا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لِتصبحَ أشْبَه بالمَجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

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