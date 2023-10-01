العالم اليوم - فيديو جديد من الداخلية يكشف مكان اندلاع حريق الحمدانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو جديد من الداخلية يكشف مكان اندلاع حريق الحمدانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:25 مساءً - عرضت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، الفيديو الكامل للحظة اندلاع حريق الحمدانية، والذي أظهر بداية انتشار النيران من زوايا مختلفة.

ماذا أظهر الفيديو؟

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية العراقية، أول شرارة نيران في القاعة، والتي كانت في جزء من سقف القاعة المغطى بديكورات "سريعة الاشتعال".

بعد احتراق جزء صغير من الديكور السقف، انتشرت النيران خلال أجزاء من الثانية، في بقية زينة السقف.

اختباء تحت الطاولة

وذكرت وزارة الداخلية، أن عددا من الحضور، لجأوا للاحتماء "تحت الطاولات"، لتجنب الأجزاء المحترقة المتساقطة من السقف، وهو ما أظهره الفيديو الجديد.

وقالت الداخلية إن هذا الأمر أدى لزيادة عدد الضحايا، بسبب الاحتراق أو الاختناق.

مواد وظروف ساعدت على انتشار الحريق

وذكرت اللجنة العليا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحافي الأحد، أن "الحادث جاء بسبب استخدام مواد بناء ممنوعة فضلا عن استخدام الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيس للحريق".

وأضافت اللجنة أن "القاعة كانت مزينة بكميات كبيرة من الديكورات ومجهزة بكميات كبيرة من المشروبات الروحية فضلا عن أن مواد تغليف القاعة غير مطابقة للمواصفات حيث كانت غالبية المواد قابلة للاشتعال بما فيها المشروبات الكحولية فضلا عن عدم وجود مخارج للطوارئ والاستخدام المفرط للألعاب النارية ".

وأوضحت أن القاعة مصممة لاستيعاب 400 شخص وأن عدد الحضور تجاوز 900 شخص تم إجلاء أكثر من 600 شخص فيما بلغ عدد الوفيات 107 وعدد الجرحى 82 آخرين لحد الآن.