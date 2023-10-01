الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية

الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطيةأعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أنّ قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وأغلقت المنطقة الأثرية فيها بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين الصهاينة.

ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن المصادر، قولها: إنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل محيطة بالمنطقة وعاثت خرابًا في ممتلكات المواطنين، ما اضطر بعض الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية والبلدة القديمة، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح بعض المنازل وانتشرت القوات بداخلها، ومنعت أصحابها من الدخول إليها والخروج منها، كما خلعت أبواب بعض المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة الأثرية وخربت محتوياتها.

ويأتي اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثريّة اليوم، من أجل الاحتفال بالأعياد اليهوديّة.