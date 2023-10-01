مورجن بوست: ألمانيا تدعو بلجراد إلى وقف التصعيد مع كوسوفو



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - دعت الحكومة الفيدرالية الألمانية، الحكومة في بلجراد إلى وقف التصعيد، وذلك في ضوء التوترات على الحدود الصربية مع كوسوفو.

وكتبت وزارة الخارجية على منصة X، تويتر السابقة: يجب ألا يكون هناك المزيد من التصعيد بين صربيا وكوسوفو، ومن المهم أن تقوم صربيا على الفور بتخفيض قواتها على الحدود.

وتابع البيان الذى نشرته صحيفة مورجن بوست الألمانية: نحن نجري اتصالات مكثفة مع شركائنا مع كافة الأطراف، ويجب أن تستمر العملية السياسية بشكل عاجل، والسبب هو أن التوترات اندلعت مرة أخرى في شمال كوسوفو، المتاخمة لصربيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلق 30 رجلاً مسلحاً وملثماً النار على ضباط شرطة كوسوفو في قرية ليست بعيدة عن الحدود مع صربيا، وبحسب تقارير الشرطة، قُتل ضابط شرطة وثلاثة مهاجمين في تبادل إطلاق النار.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، لكن صربيا لا تعترف بذلك، ومنذ وقوع الحادث، وردت تقارير عن تركز القوات الصربية على الحدود مع كوسوفو، ولذلك يريد الناتو زيادة وجوده في الدولة الواقعة غرب البلقان، ويوجد حاليًا حوالي 3400 جندي من قوة كوسوفو المتمركزين في كوسوفو، بما في ذلك حوالي 70 عضوًا في الجيش الألماني.