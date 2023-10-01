"آركو" تطلق مبادرة للتوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" مبادرة للتوعية البيئية وإدارة استثمار النفايات، لإدراكها بخطورة النفايات وتجاهل حماية البيئة من المهدّدات، ولقناعتها بأن النفايات الصلبة تزيد من الانبعاثات الغازية وتساهم سلبيًا في التغيّر المناخي.

ورصدت آركو بعض الإحصائيات الخاصة بالنفايات.

وذكرت أن 98.6 مليون طن نفايات سنويًا في المنطقة العربية تزيد بنسبة 3.3 % سنويًا تكفي لإنتاج 143 مليون طن ورق بقيمة مليارين و145 مليون دولار؛ ومليون طن حديد خردة بقيمة 135 مليون دولار؛ و75 ألف طن بلاستيك بقيمة 1.4 مليار دولار؛ و202 مليون طن قماش بقيمة 110 ملايين دولار؛ وكميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة مليار و225 مليون دولار.

كما أن خسائر الدول العربية من تجاهل إعادة التدوير تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويًا.

أما عن تكلفة دفن النفايات ومقاومة الحشرات والآفات الناتجة عنها تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، ونحو 200 مليون دولار فقط حجم الاستثمارات العربية في تدوير النفايات ومعظمها فردية تفتقر للصناعة المنظمة.